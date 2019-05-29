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На Камчатке родители отсудили у медиков 4,5 млн рублей за смерть дочери 

Ридус + ещё 2 45 минут назад
Фото: Pixabay.com
Родители взыскали с трех медицинских учреждений Елизовского района Камчатского края 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за смерть годовалой дочери, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным издания, у ребенка, который родился в апреле 2014 года, начались проблемы со здоровьем. В ноябре невролог выписал малышке препарат, «который имел побочные действия и девочку стало рвать». После того, как рвота повторилась, родители вызвали скорую.
Прибывшие врачи сделали на месте несколько уколов и забрали ребенка в реанимацию. Однако состояние девочки не улучшалось.
На следующий день ее вместе с мамой перевели в краевую детскую больницу в Петропавловске-Камчатском. К сожалению, нормализовать и стабилизировать состояние девочки так и не смогли. 26 ноября она впала в кому, и, не выходя из нее, через полгода скончалась.
Супруги несколько лет собирали доказательную базу и заключения экспертиз, чтобы подать иск в суд о взыскании морального вреда.
Ответчиками по делу выступили Елизовская станция скорой медицинской помощи, Елизовская районная больница и Камчатская краевая детская больница. Медики пытались обжаловать решение суда, но прокуратура отклонила апелляционные жалобы и оно вступило в законную силу, пишут «Новые известия».
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Новые Известия , Камчатский Край
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