На Камчатке родители отсудили у медиков 4,5 млн рублей за смерть дочери

Родители взыскали с трех медицинских учреждений Елизовского района Камчатского края 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за смерть годовалой дочери, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным издания, у ребенка, который родился в апреле 2014 года, начались проблемы со здоровьем. В ноябре невролог выписал малышке препарат, «который имел побочные действия и девочку стало рвать». После того, как рвота повторилась, родители вызвали скорую.

Прибывшие врачи сделали на месте несколько уколов и забрали ребенка в реанимацию. Однако состояние девочки не улучшалось.

На следующий день ее вместе с мамой перевели в краевую детскую больницу в Петропавловске-Камчатском. К сожалению, нормализовать и стабилизировать состояние девочки так и не смогли. 26 ноября она впала в кому, и, не выходя из нее, через полгода скончалась.

Супруги несколько лет собирали доказательную базу и заключения экспертиз, чтобы подать иск в суд о взыскании морального вреда.