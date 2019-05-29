Главу крупнейшего в России уранового завода отстранят от поста из-за взяток

Задержанного за взятки гендиректора крупнейшего в России уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Забайкалье) Александра Глотова отстранят от должности на время расследования.

"Задержание генерального директора ППГХО (входит в урановый холдинг "Росатома") Александра Глотова по подозрению в получении взятки, несомненно, серьезнейший и тяжелейший случай за всю историю крупнейшего уранодобывающего предприятия России… На время расследования Глотов будет отстранен от исполнения обязанностей", — говорится в сообщении пресс-службы ППГХО, поступившем в РИА Новости.

На предприятии заверили, что "оказывают содействие" следствию. Борьба с коррупцией, отметили в ППГХО, "реализуется на всех уровнях управления уранового холдинга".

Со среды обязанности гендиректора предприятия исполняет главный инженер Иван Киселев . Предприятие работает в штатном режиме, стратегически важные работы идут в соответствии с графиком, отмечается в сообщении.

По данным забайкальской полиции, задержанный подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере. В рамках неглавного договора, полагает следствие, коммерсант ежемесячно передавал главе госпредприятия по 500 тысяч рублей.