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Главу крупнейшего в России уранового завода отстранят от поста из-за взяток 

РИА Новости + ещё 18 2 часа назад
Фото: ТАСС
Задержанного за взятки гендиректора крупнейшего в России уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО, Забайкалье) Александра Глотова отстранят от должности на время расследования.
"Задержание генерального директора ППГХО (входит в урановый холдинг "Росатома") Александра Глотова по подозрению в получении взятки, несомненно, серьезнейший и тяжелейший случай за всю историю крупнейшего уранодобывающего предприятия России… На время расследования Глотов будет отстранен от исполнения обязанностей", — говорится в сообщении пресс-службы ППГХО, поступившем в РИА Новости.
На предприятии заверили, что "оказывают содействие" следствию. Борьба с коррупцией, отметили в ППГХО, "реализуется на всех уровнях управления уранового холдинга".
Со среды обязанности гендиректора предприятия исполняет главный инженер Иван Киселев. Предприятие работает в штатном режиме, стратегически важные работы идут в соответствии с графиком, отмечается в сообщении.
По данным забайкальской полиции, задержанный подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей за обещание устроить победу бизнесмену в тендере. В рамках неглавного договора, полагает следствие, коммерсант ежемесячно передавал главе госпредприятия по 500 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , Иван Киселев , Росатом , РИА Новости
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