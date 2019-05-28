Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу

По словам адвоката, Безделова заключат под стражу на два месяца.

"Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ", — сказал Кожемякин.

Он добавил, что его подзащитный отрицает сою вину.

Ранее сообщалось, что экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу.