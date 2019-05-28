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Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат экс-главы Росграницы Дмитрия Безделова Борис Кожемякин рассказал, что его подзащитный был арестован в рамках еще одного уголовного дела, передает ТАСС.
По словам адвоката, Безделова заключат под стражу на два месяца.
"Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ", — сказал Кожемякин.
Он добавил, что его подзащитный отрицает сою вину.
Ранее сообщалось, что экс-главе Росграницы грозит арест по новому делу.
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Происшествия , Криминал , Борис Кожемякин , Дмитрий Безделов , ИТАР-ТАСС
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