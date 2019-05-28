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Суд продлил арест мэру Евпатории Филонову 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевский районный суд Симферополя продлил на два месяца срок ареста главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Продлить срок содержания Филонова под стражей до 31 июля", — сообщила судья Ольга Гурина.
Филонов был задержан 3 апреля, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, по указанию чиновника незаконно изменен вид разрешенного использования ряда находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 га для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
Ранее в суде прокурор заявил, что в отношении Филонова возбуждено еще одно уголовное дело по этой же статье. Общий ущерб в результате махинаций с земельными участками, в которых подозревают мэра, оценивается более чем в 79 млн рублей. Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года.
30 апреля решением сессии Евпаторийского горсовета Филонов был отстранен от исполнения полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Роман Тихончук, который ранее был депутатом городского совета Евпатории.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Ольга Гурина , Андрей Филонов , ИТАР-ТАСС , Евпатория , Симферополь
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