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В Волгограде частично обрушился двухэтажный дом 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двухэтажный дом частично обрушился в Красноармейском районе Волгограда, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Сегодня в доме №8 по улице Олимпийской в Красноармейском районе произошло разрушение старого дымохода, расположенного внутри межкомнатной стены. Конструктивные элементы здания не пострадали, угроза жизни и здоровью жильцов дома отсутствует", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, дымоход дома 1953 года постройки много лет не эксплуатируется. По данным мэрии, на месте работают специалисты, завтра управляющая компания займется восстановлением дома, при этом жильцам двух квартир, где проходил дымоход, на время работ предоставят жилье.
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