Актриса театра Виктюка стала жертвой мошенников

Мошенник обманул мать актрисы Олеси Быкодеровой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Олеся Быкодерова — выпускница режиссерского факультета ГИТИСа и актриса Театра Романа Виктюка . Прямо сейчас, судя по сайту театра, Быкодерова исполняет в нем роли мадам Кассен в постановке «Последняя любовь Дон Жуана», миссис Холли в «И вдруг минувшим летом» и сексуального маньяка в «Давай займемся сексом».

Недавно мать Быкодеровой разместила на одном из сайтов объявление о поиске работы сиделкой. Вскоре на него откликнулся мужчина.

Он якобы нанял женщину сиделкой для своей матери, а по дороге к ней домой в первый рабочий день попросил Быкодерову-старшую купить продукты в магазине.

Мужчина перевел для этого деньги на ее банковскую карту, а затем убедил, что случайно перевел больше, чем рассчитывал — 21 тысячу рублей. Преступник заставил женщину «вернуть» их ему. Позже она выяснила, что он не переводил ей этих денег, а адрес, по которому проживает его мать, вымышленный.

Дочь потерпевшей Олеся Быкодерова заявила в полицию о мошенничестве. Правоохранители уже проводят проверку.