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Актриса театра Виктюка стала жертвой мошенников 

Рамблер 1 час назад
Фото: театр Романа Виктюка
Мошенник обманул мать актрисы Олеси Быкодеровой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Олеся Быкодерова — выпускница режиссерского факультета ГИТИСа и актриса Театра Романа Виктюка. Прямо сейчас, судя по сайту театра, Быкодерова исполняет в нем роли мадам Кассен в постановке «Последняя любовь Дон Жуана», миссис Холли в «И вдруг минувшим летом» и сексуального маньяка в «Давай займемся сексом».
Недавно мать Быкодеровой разместила на одном из сайтов объявление о поиске работы сиделкой. Вскоре на него откликнулся мужчина.
Он якобы нанял женщину сиделкой для своей матери, а по дороге к ней домой в первый рабочий день попросил Быкодерову-старшую купить продукты в магазине.
Мужчина перевел для этого деньги на ее банковскую карту, а затем убедил, что случайно перевел больше, чем рассчитывал — 21 тысячу рублей. Преступник заставил женщину «вернуть» их ему. Позже она выяснила, что он не переводил ей этих денег, а адрес, по которому проживает его мать, вымышленный.
Дочь потерпевшей Олеся Быкодерова заявила в полицию о мошенничестве. Правоохранители уже проводят проверку.
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Происшествия , Роман Виктюк
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