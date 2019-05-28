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«Это ошибка пилота» — заслуженный летчик РФ об отчете о катастрофе самолета совладельца S7 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что BFU опубликовало отчет о падении самолета Epic LT, в котором погибла совладелица компании S7.
Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал «Звезде» обнародованный предварительный отчет Немецкого федерального бюро расследований авиапроисшествий о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
«Дело в том, что он первый раз не попал на полосу, близко подошел к полосе, не успел снизиться, а далее в процессе разворота была потеряна скорость, он сорвался в штопор, плашмя ударился о землю, поэтому и летчики и находившиеся на борту пассажиры погибли. Ситуация, когда человек потерял скорость. Это ошибка пилота», — заявил Сытник.
Ранее сообщалось, что BFU опубликовало отчет о падении самолета Epic LT, в котором погибла совладелица компании S7 Наталия Филева. В документе представлены показания диспетчеров, свидетелей происшествия и данные радаров.
В отчете говорится, что диспетчеры попросили пилота сделать левосторонний разворот, а после увидели воздушное судно, которые направлялся к ВПП по диагонали.
Два очевидца сообщили, что самолет начал осуществлять левосторонний разворот, и его крен достиг 30-45 градусов. На половине разворота судно сделало «нырок» носом и в вертикальном положении врезалось в землю.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Наталия Филева , АК S7
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