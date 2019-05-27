Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Риски сохраняются: В ФСБ предупредили об «украинских провокациях» в Крыму 

Рамблер + ещё 3 32 минуты назад
Риски украинских провокаций в Керченском проливе сохраняются, считает руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — сказал он в интервью «Российской газете».
Кулишов подчеркнул, что нынешнее руководство Украины не дезавуировало заявления прежних властей о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды возле Крымского полуострова.
Также Киев не отказывался от неоднократно озвученных ранее намерений устроить повторный несанкционированный проход военных кораблей через Керченский пролив.
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Находящиеся на украинских судах моряки были арестованы и ожидают суда в российских СИЗО.
Происшествия , Видео , Конфликты , Украина , Владимир Кулишов , ФСБ , ФСИН , "Российская газета" , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва3
Найдены возможные останки балерины Дёминой45
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился46
В Москве столкнулись два теплохода9
Видео
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:46
Стали известны подробности нападения в Ставрополе
Происшествия Криминал
03:16
«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение