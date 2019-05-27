Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением

Риски украинских провокаций в Керченском проливе сохраняются, считает руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — сказал он в интервью «Российской газете».
Кулишов подчеркнул, что нынешнее руководство Украины не дезавуировало заявления прежних властей о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды возле Крымского полуострова.
Также Киев не отказывался от неоднократно озвученных ранее намерений устроить повторный несанкционированный проход военных кораблей через Керченский пролив.
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Находящиеся на украинских судах моряки были арестованы и ожидают суда в российских СИЗО.