Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением

Риски сохраняются: В ФСБ предупредили об «украинских провокациях» в Крыму

«Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются», — сказал он в интервью «Российской газете».

Кулишов подчеркнул, что нынешнее руководство Украины не дезавуировало заявления прежних властей о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды возле Крымского полуострова.

Также Киев не отказывался от неоднократно озвученных ранее намерений устроить повторный несанкционированный проход военных кораблей через Керченский пролив.