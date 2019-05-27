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В КПРФ рассказали о нападении на главного редактора газеты «Родина» 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТАСС
По словам руководителя пресс-службы крайкома, неизвестный мужчина напал с ножом на главного редактора после отказа опубликовать его статью.
Руководитель пресс-службы ставропольского крайкома КПРФ Людмила Борисова рассказала «Звезде» об обстоятельствах произошедшего сегодня преступления в редакции газеты «Родина» в Ставрополе. По ее словам, в результате нападения неизвестного с ножом пострадал главный редактор газеты «Родина» Николай Бондаренко и еще трое товарищей.
«В понедельник традиционно проводится заседание крайкома КПРФ или другие плановые партийные мероприятия с большим количеством участников. 27 мая, когда в конференц-зале начали собираться товарищи, туда прошел гражданин, чью личность сейчас устанавливает полиция. Он полистал подшивку газеты "Родина" и попросился на прием к главному редактору. Бондаренко пригласил его в свой кабинет. Через несколько минут разыгралась драма. Гость потребовал опубликовать свою статью и после отказа, в связи с тем, что ее тематика не совпадает с политикой газеты, набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо. На шум быстро отреагировали коммунисты, которым после серьезной борьбы удалось скрутить нападавшего. Его смотали скотчем до приезда полиции. При этом ножевые ранения кроме редактора получили трое. Первая помощь им была оказана товарищами. Тяжелее всего пострадал самый молодой защитник, Виталий Гушло. Его, как и Бондаренко, госпитализировали. Еще двое, бывший работник правоохранительных органов Зиновьев и экс-прокурор Таций пострадали меньше. После допроса нападавшего увезли, ведется следствие», — рассказала Борисова.
Ранее о происшествии в редакции газеты «Родина» в Ставрополе сообщил лично губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram.
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Происшествия , Владимир Владимиров , Людмила Борисова , КПРФ , МВД , Ставрополь
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