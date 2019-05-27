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Раскрыта личность устроившего резню в редакции в Ставрополе 

Lenta.ru 31 минуту назад
Мужчину, напавшего с ножом на сотрудников газеты «Родина» в Ставропольском крае, зовут Константин Сиднев. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, Сиднев — местный житель. Baza также указывает, что мужчина страдает от серьезного психического заболевания и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Мужчина напал на редакцию в понедельник, 27 мая. По информации губернатора региона Владимира Владимирова, пострадали четверо сотрудников. В ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили «Ленте.ру», что медицинская помощь была оказана им на месте.
По информации источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, атака на редакцию не связана с профессиональной деятельностью журналистов, а нападавший находился в невменяемом состоянии.
Газета «Родина» — печатное издание ставропольского отделения КПРФ. Последний на данный момент номер вышел 23 мая.
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Происшествия , Видео , КПРФ , МВД , Lenta.ru , Ставрополь , Ставропольский Край
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