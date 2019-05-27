«Сильно ревновал»: отец детей-маугли из Балашихи покончил с собой

«Московский комсомолец» сообщил о смерти жителя Балашихи Константина Мальцева , являвшегося отцом четверых детей, проживавших с 24 собаками в антисанитарных условиях. В марте 2019 года Балашихинский городской суд лишил Мальцева и его жену Надежду родительских прав.

Издание сообщает, что Мальцев совершил самоубийство. В фонде "Волонтеры в помощь детям-сиротам", который помогал семье Мальцевых, отказались комментировать эту информацию, пообещав опубликовать на своем сайте официальное сообщение.

История семьи Мальцевых получила огласку весной 2019 года. Тогда стало известно, что на протяжении многих лет четверо детей с отцом, матерью и бабушкой проживают в квартире с 24 собаками и 15 кошками. В квартире копились горы мусора, стоял сильный запах, у детей не было кроватей.

"Дети иногда не выходят в дверь, а выпрыгивают из окна как на тарзанке", — рассказывали соседи.

На Мальцевых неоднократно поступали жалобы, однако суд вставал на их сторону и отказывался разлучить детей с родителями, поскольку между ними сложились теплые отношения.

Однако весной 2019 года суд все же лишил Мальцевых родительских прав. По словам соседей, Константин Мальцев переживал разлуку с детьми, начал выпивать.

Накануне самоубийства Мальцев поругался с женой, а утром был найден мертвым.

"Он ее (жену — прим.ред.) сильно ревновал. Возможно и не без оснований", — рассказывают соседи.

В службе опеки изданию сообщили, что знают о случившемся. Там добавили, что дети по-прежнему находятся на попечении государства.