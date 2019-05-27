Из-за сильного ветра: Два теплохода столкнулись в Москве

На Северном речном вокзале в Москве у причала столкнулись два теплохода, сообщает «Интерфакс».

Оба теплохода получили незначительные бортовые повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, аварию теплоходов на Москва-реке спровоцировали сильные порывы ветра.

«Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно», — сказал источник агентства.