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Из-за сильного ветра: Два теплохода столкнулись в Москве 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Северном речном вокзале в Москве у причала столкнулись два теплохода, сообщает «Интерфакс».
Оба теплохода получили незначительные бортовые повреждения, пострадавших нет. По предварительной информации, аварию теплоходов на Москва-реке спровоцировали сильные порывы ветра.
«Один из теплоходов при маневре у причала из-за сильного ветра навалился на рядом стоящее пассажирское судно», — сказал источник агентства.
Как сообщает агентство «Москва», столкнувшиеся теплоходы — «Александр Свирский» и «К. Тимирязев». Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со столкновением.
Происшествия , Александр Свирский , Интерфакс , Москва
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