Взбунтовавшиеся заключённые в Одессе взяли заложников

Заключенные в колонии № 51 в Одессе во время бунта взяли в заложники шестерых человек. Предварительно причиной беспорядков стали обыски, которые проводили у осужденных.

Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены, — сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она также подчеркнула, что информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.

По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. На месте работают прокуратура и полиция, — добавила омбудсмен

О беспорядках в ИК сообщили украинские СМИ. По их данным, к случившемуся привело недовольство осуждённых тем, как их кормят, писал News.ru. В результате беспорядков в колонии начался пожар. Его уже потушили.