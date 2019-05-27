Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взбунтовавшиеся заключённые в Одессе взяли заложников 

News.ru 11 минут назад
Фото: OdessaHistory/Twitter
Заключенные в колонии № 51 в Одессе во время бунта взяли в заложники шестерых человек. Предварительно причиной беспорядков стали обыски, которые проводили у осужденных.
Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены, — сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она также подчеркнула, что информация о сбежавших из колонии или убитых не подтвердилась.
По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. На месте работают прокуратура и полиция, — добавила омбудсмен
О беспорядках в ИК сообщили украинские СМИ. По их данным, к случившемуся привело недовольство осуждённых тем, как их кормят, писал News.ru. В результате беспорядков в колонии начался пожар. Его уже потушили.
News.ru: последние новости
Массовый побег заключённых произошёл в Одессе Заключённый скончался после пыток в ярославской колонии Выпавшая из окна подруга Кокорина и Мамаева вернулась в Москву
Комментарии
Происшествия , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пескова спросили про отставку Суркова29
В ракету «Союз» ударила молния84
Пока вы спали: чего ждать от нового мегапроекта Путина167
Убил и засунул в чемодан: как россиянин расправился с супругой53
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»597
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:39
В ракету «Союз» ударила молния
Наука и техника Технологии
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
00:34
Беспорядки вспыхнули в одесской колонии
Происшествия Другое
01:29
Почти даром: смартфоны Huawei распродают в РФ из-за США
Гаджеты
01:30
Пескова спросили про отставку Суркова
Политика
03:05
Тени пропавших детей появились в Москве
Общество
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
Лавров и глава МИД Кубы проводят пресс-конференцию
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение