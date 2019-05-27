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В Приамурье люди застряли на аттракционе из-за отключения электричества 

Р-Спорт 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Люди на 15 минут оказались заблокированы в кабинках на аттракционе "колесо обозрения" в городском парке Белогорска Амурской области из-за внезапного отключения электроэнергии, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Белогорска.
Инцидент произошел на минувших выходных.
"Было временное отключение электроэнергии в связи с аварийным отключением на линии. По правилам техники безопасности и инструкциям, которым должны следовать сотрудники парка, колесо было приведено в действие ручным приводом. Через 15 минут электроснабжение было восстановлено, аттракцион заработал в штатном режиме", — рассказали РИА Новости в городской администрации.
Собеседница агентства уточнила, что в момент аварийного отключения электроэнергии на "колесе обозрения" находились четыре человека, было занято две двухместные кабинки.
Белогорск — второй по численности населения город в Амурской области.
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Происшествия , РИА Новости , Амурская Область
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