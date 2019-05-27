В Приамурье люди застряли на аттракционе из-за отключения электричества

Люди на 15 минут оказались заблокированы в кабинках на аттракционе "колесо обозрения" в городском парке Белогорска Амурской области из-за внезапного отключения электроэнергии, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Белогорска.

Инцидент произошел на минувших выходных.

"Было временное отключение электроэнергии в связи с аварийным отключением на линии. По правилам техники безопасности и инструкциям, которым должны следовать сотрудники парка, колесо было приведено в действие ручным приводом. Через 15 минут электроснабжение было восстановлено, аттракцион заработал в штатном режиме", — рассказали РИА Новости в городской администрации.

Собеседница агентства уточнила, что в момент аварийного отключения электроэнергии на "колесе обозрения" находились четыре человека, было занято две двухместные кабинки.

Белогорск — второй по численности населения город в Амурской области.