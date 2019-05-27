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В Ленинградской области пенсионер застрелил трех собак из ружья 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Пенсионер открыл стрельбу из двуствольного охотничьего ружья в поселке Кутузовское Приозерского района Ленинградской области и убил трех собак, которые, по предварительным данным, принадлежали его соседу. Мужчина задержан полицейскими на месте инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и области.
"Пенсионер из своего охотничьего ружья застрелил трех собак. Прибывшими на место сотрудниками полиции указанный гражданин задержан на месте происшествия", — говорится в распространенном ведомством сообщении.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Ладожской в поселке Кутузовское в воскресенье. После задержания полицейские изъяли оружие у пожилого мужчины.
"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — заключили в полиции.
Как уточнили ТАСС в ведомстве, по предварительным данным, хозяином собак является сосед задержанного мужчины.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область
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