В Ленинградской области пенсионер застрелил трех собак из ружья

Пенсионер открыл стрельбу из двуствольного охотничьего ружья в поселке Кутузовское Приозерского района Ленинградской области и убил трех собак, которые, по предварительным данным, принадлежали его соседу. Мужчина задержан полицейскими на месте инцидента, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Пенсионер из своего охотничьего ружья застрелил трех собак. Прибывшими на место сотрудниками полиции указанный гражданин задержан на месте происшествия", — говорится в распространенном ведомством сообщении.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел на улице Ладожской в поселке Кутузовское в воскресенье. После задержания полицейские изъяли оружие у пожилого мужчины.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — заключили в полиции.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, по предварительным данным, хозяином собак является сосед задержанного мужчины.