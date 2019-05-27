Российский пастух решил поесть и спалил 600 гектаров леса

Ирина Волк. В Забайкалье россиянин разжег костер в лесу для приготовления пищи и, не сумев потушить разросшееся пламя, спалил около 600 гектаров леса. Об этом в понедельник, 27 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД

Следствием установлено, что 43-летний местный житель пас скот и, решив перекусить, разжег костер в поле. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив. Россиянин не смог потушить огонь самостоятельно и никому не сообщил о ЧП. Так, из-за неосторожного обращения с огнем сгорело около 600 гектаров леса, рассказала Волк.

Пастуха задержали и доставили в отделение полиции. Он полностью признал свою вину.