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Молния убила рыбака через спиннинг 

News.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Рыбак погиб во время грозы от удара молнии в Харькове. Электрический разряд попал в спиннинг.
Тело 29-летнего местного жителя увидели люди на берегу реки Уды, они вызвали скорую помощь. На место выехала бригада Центра экстренной помощи и медицины катастроф, которая констатировала смерть мужчины. Об этом сообщается на странице Центра в Facebook.
Врачи призывают население быть осторожнее во время грозы и не пренебрегать общеизвестными правилами безопасности.
Ранее News.ru сообщал, что житель города Сокаль Львовской области Украины погиб от удара молнии. Его супруга с травмами была госпитализирована в реанимацию.
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