Молния убила рыбака через спиннинг

Рыбак погиб во время грозы от удара молнии в Харькове . Электрический разряд попал в спиннинг.

Тело 29-летнего местного жителя увидели люди на берегу реки Уды, они вызвали скорую помощь. На место выехала бригада Центра экстренной помощи и медицины катастроф, которая констатировала смерть мужчины. Об этом сообщается на странице Центра в Facebook.

Врачи призывают население быть осторожнее во время грозы и не пренебрегать общеизвестными правилами безопасности.

Ранее News.ru сообщал, что житель города Сокаль Львовской области Украины погиб от удара молнии. Его супруга с травмами была госпитализирована в реанимацию.