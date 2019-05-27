Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сокамерники избили россиянина в мексиканской тюрьме 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Руководство тюрьмы в Мексике сообщило российскому представительству в стране, что осуждённый за умышленное убийство гражданин РФ Алексей Макеев был избит, так как провоцировал сокамерников.
Его жизни ничего не угрожает, он получает медицинскую помощь, передаёт РИА Новости.
По информации дипмиссии, пострадавшего не обворовывали в тюрьме. Кроме того, он получает юридическую защиту от родной страны. Также ему был предоставлен переводчик, которого можно сменить по желанию.
Дело Макеева находится на особом контроле посольства и правового департамента МИД Мексики, — подчеркнул сотрудник посольства.
Ранее россиянин опубликовал на YouTube видео, в котором пожаловался на плохое отношение. По его словам, другие заключённые вымогают деньги, избивают и производят насильственные действия сексуального характера. Помимо прочего, он убеждён, что переводчик фальсифицирует данные.
Макеев записывал видеоролики, в которых оскорблял мексиканцев и угрожал им, сопровождая подписи нацистской символикой.
В результате его деятельности множество недовольных окружили дом, где он жил, и напали на него. Мужчина получил тяжёлые травмы, а один мексиканец умер.
Ранее News.ru писал, что скандал с пытками заключённых в ярославской исправительной колонии № 1 получил продолжение. В Сети появились два новых ролика с издевательствами над зэками.
News.ru: последние новости
Заключённый скончался после пыток в ярославской колонии Молния убила рыбака через спиннинг «Единая Россия» разберётся с напавшим на журналиста чиновником
Комментарии
Происшествия , Криминал , Алексей Макеев , МИД , ФСИН , РИА Новости , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России»506
Максакова сделала заявление об убийстве мужа35
В России изменят правила призыва в армию47
Россию наводнили мифы о «мести Сталина»1
«Ахмед считал ее низшим существом»17
Видео
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
00:54
В Сети сообщили о рождении дочери Лазарева
Шоу-бизнес
04:21
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него
В мире Украина
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение