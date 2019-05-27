Сокамерники избили россиянина в мексиканской тюрьме

Руководство тюрьмы в Мексике сообщило российскому представительству в стране, что осуждённый за умышленное убийство гражданин РФ Алексей Макеев был избит, так как провоцировал сокамерников.

Его жизни ничего не угрожает, он получает медицинскую помощь, передаёт РИА Новости.

По информации дипмиссии, пострадавшего не обворовывали в тюрьме. Кроме того, он получает юридическую защиту от родной страны. Также ему был предоставлен переводчик, которого можно сменить по желанию.

Дело Макеева находится на особом контроле посольства и правового департамента МИД Мексики, — подчеркнул сотрудник посольства.

Ранее россиянин опубликовал на YouTube видео, в котором пожаловался на плохое отношение. По его словам, другие заключённые вымогают деньги, избивают и производят насильственные действия сексуального характера. Помимо прочего, он убеждён, что переводчик фальсифицирует данные.

Макеев записывал видеоролики, в которых оскорблял мексиканцев и угрожал им, сопровождая подписи нацистской символикой.

В результате его деятельности множество недовольных окружили дом, где он жил, и напали на него. Мужчина получил тяжёлые травмы, а один мексиканец умер.