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Российский заключенный умер в реанимации после пыток 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ярославской колонии скончался 30-летний заключенный, осужденный на три года за телефонный терроризм. У него на теле нашли многочисленные следы пыток. Об этом сообщается в заявлении Владимира Осечкина, опубликованном на сайте проекта Gulagu.net.
По информации правозащитников, 28 апреля Алексея Сидякина госпитализировали из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области. У него диагностировали черепно-мозговую травму и отек головного мозга, а также нашли следы побоев. Сидякина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию.
24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Во ФСИН пока не комментировали эту информацию.
В марте две новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской колонии № 1 были опубликованы в интернете. Оба ролика записаны на видеорегистраторы сотрудников ярославской колонии. На первом из них видно, как к заключенному Павлу С. подходит сотрудник администрации и кричит на него за курение в отряде. Тюремщик заявляет, что отведет Павла к начальнику, а затем под предлогом того, что арестант не снимает куртку, начинает избивать его ногами в помещении. После нескольких минут пыток к сотруднику присоединяется его коллега.
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Происшествия , Владимир Осечкин , ФСИН , Ярославская Область
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