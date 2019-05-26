Российский заключенный умер в реанимации после пыток

В ярославской колонии скончался 30-летний заключенный, осужденный на три года за телефонный терроризм. У него на теле нашли многочисленные следы пыток. Об этом сообщается в заявлении Владимира Осечкина , опубликованном на сайте проекта Gulagu.net.

По информации правозащитников, 28 апреля Алексея Сидякина госпитализировали из СИЗО-1 УФСИН по Ярославской области . У него диагностировали черепно-мозговую травму и отек головного мозга, а также нашли следы побоев. Сидякина подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию.

24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.

Во ФСИН пока не комментировали эту информацию.

В марте две новые видеозаписи с пытками заключенных в ярославской колонии № 1 были опубликованы в интернете. Оба ролика записаны на видеорегистраторы сотрудников ярославской колонии. На первом из них видно, как к заключенному Павлу С. подходит сотрудник администрации и кричит на него за курение в отряде. Тюремщик заявляет, что отведет Павла к начальнику, а затем под предлогом того, что арестант не снимает куртку, начинает избивать его ногами в помещении. После нескольких минут пыток к сотруднику присоединяется его коллега.