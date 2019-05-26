Землетрясение в Перу сняли на видео

В сети появились кадры из Перу , где утром произошло землетрясение магнитудой 8.

Одно из них было записано во время концерта певца Ezio в городе Риоха, где люди не сразу поняли, что произошло. Как позже написал сам певец, это был один из самых страшных моментов за всю его жизнь.

⚠️VIDEO | Pánico se Vive en la Zona Septentrional del Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. 26/05/2019.



Vía @JanetBarbozaa pic.twitter.com/5oawMEBmxB— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.

По данным Геологической службы США (USGS), на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8.

Эпицентр его находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.

Данных о пострадавших пока нет. Известно, что несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Здесь также разрушены многие здания.