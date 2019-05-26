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Землетрясение в Перу сняли на видео 

Рамблер 14 минут назад
В сети появились кадры из Перу, где утром произошло землетрясение магнитудой 8.
Одно из них было записано во время концерта певца Ezio в городе Риоха, где люди не сразу поняли, что произошло. Как позже написал сам певец, это был один из самых страшных моментов за всю его жизнь.
По данным Геологической службы США (USGS), на севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8.
Мощное землетрясение произошло в Перу
Эпицентр его находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.
Данных о пострадавших пока нет. Известно, что несколько населенных пунктов в департаментах Сан-Мартин и Лорето остались без электричества. Здесь также разрушены многие здания.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Перу
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