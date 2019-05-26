Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две яхты столкнулись в Каннах 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Фото: globallookpress.com
Вечером вскоре после завершения Международного каннского кинофестиваля, около 21:00 (22:00 мск) в Средиземном море неподалеку от Канн столкнулись две яхты, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien. Одна из них была пришвартована, вторая отплывала. На одной из яхт погиб член экипажа — 29-летний гражданин Великобритании.
Спасти его не удалось, несмотря на оперативную реакцию спасателей.
Обе яхты сильно пострадали.
Яхты находились в районе Леринских островов, в километре от бухты Канн. Во время кинофестиваля здесь пришвартовываются богатые люди, прибывшие на фестиваль.
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Канны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции212
Скандал в Австрии: в сливе виновата арт-группа3
Землетрясение в Перу сняли на видео1
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего292
Министра Аджарии уволили из-за детского ансамбля из РФ
Видео
03:26
Зеленскому предложили новых «кандидатов» в украинцы
Политика В мире
03:07
Фильм «Т-34» обвинили в оскорблении чувств верующих
Общество
03:37
Им плевать на репутацию. Порошенко может лишиться всего
В мире Украина
00:57
Зеленскому напомнили о палатках, унитазах и трусах
Украина В мире
03:37
МИД ответил на угрозу ввести «гамбургские» санкции
Политика
03:36
В России ответили на угрозу «гамбургских» санкций
Политика
03:46
Зеленский поставил Москве условие для переговоров
Украина В мире
01:50
Порошенко дал совет Зеленскому по украинским морякам
В мире Украина
00:31
Замаскированный под Су-57 истребитель США попал на видео
Армия Оружие
03:16
Все имущество Порошенко захотели арестовать
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение