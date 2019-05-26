Две яхты столкнулись в Каннах

Вечером вскоре после завершения Международного каннского кинофестиваля, около 21:00 (22:00 мск) в Средиземном море неподалеку от Канн столкнулись две яхты, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien. Одна из них была пришвартована, вторая отплывала. На одной из яхт погиб член экипажа — 29-летний гражданин Великобритании.

Спасти его не удалось, несмотря на оперативную реакцию спасателей.

Обе яхты сильно пострадали.

Яхты находились в районе Леринских островов, в километре от бухты Канн. Во время кинофестиваля здесь пришвартовываются богатые люди, прибывшие на фестиваль.