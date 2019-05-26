Лобовое стекло самолёта треснуло из-за града в Пекине

Лобовое стекло пассажирского лайнера треснуло из-за попавшего в него града. Воздушное судно выполняло рейс из китайского города Гуанчжоу в Пекин.

По данным авиакомпании China Southern, инцидент произошёл на подлёте к международному аэропорту Шоуду. Несмотря на грозу и повреждения экипажу удалось успешно посадить лайнер.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что двое пожилых людей в Германии провели несколько часов в ожидании спасателей в повисшем на деревьях самолёте. Инцидент произошёл 25 мая в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).