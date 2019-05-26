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Лобовое стекло самолёта треснуло из-за града в Пекине 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: pixabay.com
Лобовое стекло пассажирского лайнера треснуло из-за попавшего в него града. Воздушное судно выполняло рейс из китайского города Гуанчжоу в Пекин.
По данным авиакомпании China Southern, инцидент произошёл на подлёте к международному аэропорту Шоуду. Несмотря на грозу и повреждения экипажу удалось успешно посадить лайнер.
В пресс-службе воздушной гавани отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее News.ru писал, что двое пожилых людей в Германии провели несколько часов в ожидании спасателей в повисшем на деревьях самолёте. Инцидент произошёл 25 мая в коммуне Хольцвиккеде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).
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Происшествия , Гуанчжоу
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