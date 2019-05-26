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Одинцовские «разборки»: драка и стрельба из пулемета 

Рамблер + ещё 17 16 минут назад
Массовая драка с применением огнестрельного оружия произошла в субботу ночью в подмосковном Одинцово возле магазина «Красное и Белое». Камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, позже видеозапись была выложена в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как на улице внезапно начинается потасовка между несколькими мужчинами, в итоге в ней принимает участие 10 человек, а один из них, очевидно, водитель такси, извлекает из багажника желтой машины оружие и начинает палить по своим оппонентам.
«Полиция отделения ОП «Немчиновский» проводит расследование инцидента. Со слов очевидцев, в микрорайоне Новая Трехгорка на улице Чистяковой произошел конфликт между гражданами. Некоторые были нетрезвые. Предварительно, перепалка закончилась стрельбой из пулемета Кедр. Один человек получил ранение», — сказано в сообщении под публикацией.
По данным телеканала "360", в результате инцидента никто не пострадал.
"В 02:30 поступало сообщение, что в городе Одинцово на улице Чистякова, у дома 68, неизвестный вышел из автомобиля-такси Hyundai желтого цвета. Произвел выстрелы из травматического пистолета", — рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Во «Вконтакте» размещена информация о том, что перепалка закончилась стрельбой из пулемета «Кедр», а один человек получил ранение.
Комментарии123
Происшествия , Видео , Криминал , Пожары , МВД , Одинцово
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