Одинцовские «разборки»: драка и стрельба из пулемета

Массовая драка с применением огнестрельного оружия произошла в субботу ночью в подмосковном Одинцово возле магазина «Красное и Белое». Камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, позже видеозапись была выложена в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видно, как на улице внезапно начинается потасовка между несколькими мужчинами, в итоге в ней принимает участие 10 человек, а один из них, очевидно, водитель такси, извлекает из багажника желтой машины оружие и начинает палить по своим оппонентам.

«Полиция отделения ОП «Немчиновский» проводит расследование инцидента. Со слов очевидцев, в микрорайоне Новая Трехгорка на улице Чистяковой произошел конфликт между гражданами. Некоторые были нетрезвые. Предварительно, перепалка закончилась стрельбой из пулемета Кедр. Один человек получил ранение», — сказано в сообщении под публикацией.

По данным телеканала "360" , в результате инцидента никто не пострадал.

"В 02:30 поступало сообщение, что в городе Одинцово на улице Чистякова, у дома 68, неизвестный вышел из автомобиля-такси Hyundai желтого цвета. Произвел выстрелы из травматического пистолета", — рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Во «Вконтакте» размещена информация о том, что перепалка закончилась стрельбой из пулемета «Кедр», а один человек получил ранение.