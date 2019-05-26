У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.

Инцидент произошел около 2.00 воскресенья по местному времени (20.00 субботы мск) в 12 километрах от города Инубосаки в префектуре Тиба.

В результате столкновения одно из судов затонуло. В момент происшествия на борту были пять членов экипажа, четверо из них в настоящее время числятся пропавшими без вести.

Представители береговой охраны подчеркнули, что в районе столкновения ночью стоял густой туман.