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У берегов Японии столкнулись два грузовых судна 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: EPA
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел около 2.00 воскресенья по местному времени (20.00 субботы мск) в 12 километрах от города Инубосаки в префектуре Тиба.
В результате столкновения одно из судов затонуло. В момент происшествия на борту были пять членов экипажа, четверо из них в настоящее время числятся пропавшими без вести.
Представители береговой охраны подчеркнули, что в районе столкновения ночью стоял густой туман.
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