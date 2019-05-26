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Кадыров возмущен избиением полицией Франции корреспондента RT 

Газета.Ru + ещё 15 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал действия французской полиции после того, как корреспондента RT France Фредерика Эгуи избил полицейский во время протестов "желтых жилетов" в Тулузе.
По его мнению, слов европейских политиков в поддержку свободы слова ждать не стоит.
"В Тулузе полицейский атаковал журналиста RT. Конечно, теперь прозвучат громкие заявления о защите свободы слова из уст всех президентов и премьеров Европы, представителей Госдепа! Как бы не так! Дождетесь!" — написал Кадыров.
Ранее сообщалось, что полицейский избил журналиста RT дубинкой.
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Происшествия , Рамзан Кадыров , Госдеп США , Франция
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