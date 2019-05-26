Резервный борт в Худжанд вылетел из Сургута после поломки самолета UTair

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Пассажиры самолета авиакомпании UTair , из-за поломки совершившего вынужденную посадку в Сургуте ХМАО ), в воскресенье утром благополучно вылетели в Худжанд ( Таджикистан ) на дополнительном воздушном судне. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта вылета. "Самолет до Таджикистана вылетел в 04:30 (02:30 мск)", — сообщил собеседник агентства. В субботу в вылетевшем из Сургута в Худжанд Boeing 737-500, по предварительным данным, сработал датчик стабилизатора. В этой связи командир воздушного судна принял решение вырабатывать топливо, а затем возвращаться в аэропорт вылета, где у компании UTair есть свой технический центр. На время ожидания резервного борта всем пассажирам предоставили питание и гостиницу. На борту Boeing летели 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из находящихся в самолете не пострадал. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по поводу инцидента.