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Резервный борт в Худжанд вылетел из Сургута после поломки самолета UTair 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: Globallookpress
Пассажиры самолета авиакомпании UTair, из-за поломки совершившего вынужденную посадку в Сургуте (ХМАО), в воскресенье утром благополучно вылетели в Худжанд (Таджикистан) на дополнительном воздушном судне. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта вылета.
"Самолет до Таджикистана вылетел в 04:30 (02:30 мск)", — сообщил собеседник агентства.
В субботу в вылетевшем из Сургута в Худжанд Boeing 737-500, по предварительным данным, сработал датчик стабилизатора. В этой связи командир воздушного судна принял решение вырабатывать топливо, а затем возвращаться в аэропорт вылета, где у компании UTair есть свой технический центр.
На время ожидания резервного борта всем пассажирам предоставили питание и гостиницу.
На борту Boeing летели 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из находящихся в самолете не пострадал. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по поводу инцидента.
ТАСС: последние новости
Резервный борт в Худжанд вылетел из Сургута после поломки самолета UTair СМИ: в Японии столкнулись два судна СМИ: в центре Бордо загорелись несколько зданий
Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Boeing , ЮТэйр , СКР , Сургут
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