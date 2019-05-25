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Россиянка побила и покусала полицейских 

Lenta.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Жительница подмосковного города Пушкино применила насилие в отношении двух сотрудников полиции. Об этом в субботу, 25 мая, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.
По информации ведомства, инцидент произошел 22 мая в отделе полиции городского округа Ивантеевка.
Отмечается, что 23-летняя девушка причинила сотрудникам правоохранительных органов — участковому и представителю патрульно-постовой службы — телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов мягких тканей и укушенных ран.
В отношении напавшей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование дела продолжается, проводятся следственные действия.
22 мая сообщалось, что житель Удмуртии с ВИЧ укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел после того, как полицейский потребовал от местного жителя, находившегося в нетрезвом состоянии, прекратить хулиганить.
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Комментарии5
Происшествия , МВД , Ивантеевка , Пушкино
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