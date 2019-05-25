Россиянка побила и покусала полицейских

Жительница подмосковного города Пушкино применила насилие в отношении двух сотрудников полиции. Об этом в субботу, 25 мая, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошел 22 мая в отделе полиции городского округа Ивантеевка

Отмечается, что 23-летняя девушка причинила сотрудникам правоохранительных органов — участковому и представителю патрульно-постовой службы — телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов мягких тканей и укушенных ран.

В отношении напавшей возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование дела продолжается, проводятся следственные действия.

22 мая сообщалось, что житель Удмуртии с ВИЧ укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел после того, как полицейский потребовал от местного жителя, находившегося в нетрезвом состоянии, прекратить хулиганить.