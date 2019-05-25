Виновата Украина: в Нидерландах рассказали про крушение MH17

Группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно, в трагедии виновата Украина . Об этом заявил член Европарламента , лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде.

Член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно — по заказу заинтересованных лиц.

Голландский политик выразил уверенность, что самолет сбила Украина.

«Только судья должен решать, кто понесет ответственность за катастрофу MH17, а не ангажированные политики, способные лишь обвинять Россию», — приводит ФАН слова Боде.

Такое заявление Боде шокировало Пита Пло — председателя Фонда авиационной катастрофы МН17 (JIT). Эта организация была создана для помощи родственникам жертв крушения. Пло указал, что «теория заговора» Боде дискредитировала независимость следственной группы.

Двумя неделями ранее немецкий журналист Флориан Рётцер удивился позиции Запада относительно крушения Boeing MH17 на Украине. Об этом он написал в материале для Heise.

По его словам, доклад Совместной следственной группы оставил непроясненными многие вопросы, но, несмотря на это,

Нидерланды и Австралия поторопились с обвинениями в адрес российской стороны. Малайзия Бельгия их позицию не поддержали.

Рётцер предположил, что Амстердам и Канберра рассчитывают на частичное признание Москвой вины, а также выплату компенсации семьям жертв. Но Россия отрицает, что является ответственной за произошедшее.

«При этом примечательно, что на Западе никто не критикует Киев за то, что он в рамках так называемой «антитеррористической операции» задействовал вооруженные силы и ВВС против мятежных украинцев, организовавших движение против Майдана, что и привело к обострению конфликта», — заключил Рётцер.

В марте нынешнего года РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писало, что прямым следствием того, что Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом — районом, где ведутся боевые действия — как раз и стало крушение малайзийского Boeing.

«Россия разделяет приверженность Нидерландов поиску правды, справедливости и ответственных в деле о крушении MH17. При этом, говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — пояснил источник.

Накануне министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок рассказал, что голландские, российские и австралийские представители обсудили крушение рейса MH17 — впервые за все время, прошедшее с момента катастрофы. Содержание беседы он не раскрыл, передает НСН.

«Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно. Мы не можем вдаваться в суть процесса, поскольку конфиденциальность здесь жизненно необходима», — сказал глава ведомства.

Нидерланды остаются привержены тому, «чтобы добиться правды, справедливости и ответственности» по данной трагедии.

Расследованием крушения в настоящее время занимается возглавляемая Нидерландами международная следственная группа. В причастности к инциденту западные специалисты обвинили РФ. По версии следователей, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», который якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что согласие России на проведение трехсторонних консультаций не означает «признания вины» за трагедию Boeing MH17.

Минобороны РФ ранее прокомментировали информацию, что комплекс «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

Ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной, подчеркнули в Министерстве обороны. По данным радиолокационного комплекса «Утес-Т», работавшего 17 июля 2014 года, с восточной стороны к лайнеру не приближались какие-либо воздушные объекты.

В начале лета 2017 года президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну рассказал про обстоятельства этого дела.