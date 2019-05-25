Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число пострадавших в протестах в Джакарте превысило 900 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Число пострадавших в результате беспорядков в Джакарте превысило 900, при этом восемь человек погибли. Такие данные приводит в субботу столичный департамент здравоохранения.
"Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки", — указывается в сообщении.
По данным ведомства, почти половина обратившихся в больницы — молодые люди мужского пола в возрасте 20-29 лет.
Как отметили в департаменте здравоохранения, число погибших увеличилось до восьми, ранее было известно о семерых. По данным полиции, некоторые умерли от огнестрельных ранений, а кто-то — от ранений, нанесенных тупыми предметами.
Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто — 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами и подали иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.
ТАСС: последние новости
AFP: расследование взрыва в Лионе передали антитеррористическому подразделению прокуратуры Голландский депутат заявил, что Украина может быть виновной в крушении MH17 Тело одного из пропавших в ноябре 2018 года туристов обнаружено в Хакасии
Комментарии
Происшествия , Центризбирком России , Джакарта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда Украина на самом деле потеряла Крым?290
«Актриса или проститутка?»: Кудрявцеву обвинили в кризисе в Австрии112
Виновата Украина: Нидерланды о крушении MH17351
Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев60
«Теперь ты знаешь»: Эрнст пожурил победителя «Голос. Дети»21
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение