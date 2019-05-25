Число пострадавших в протестах в Джакарте превысило 900

Число пострадавших в результате беспорядков в Джакарте превысило 900, при этом восемь человек погибли. Такие данные приводит в субботу столичный департамент здравоохранения.

"Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки", — указывается в сообщении.

По данным ведомства, почти половина обратившихся в больницы — молодые люди мужского пола в возрасте 20-29 лет.

Как отметили в департаменте здравоохранения, число погибших увеличилось до восьми, ранее было известно о семерых. По данным полиции, некоторые умерли от огнестрельных ранений, а кто-то — от ранений, нанесенных тупыми предметами.