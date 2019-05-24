Тело одного из пропавших в ноябре 2018 года туристов обнаружено в Хакасии

Тело одного из четверых пропавших в Хакасии в ноябре прошлого года туристов было обнаружено у подножия горы Арарат в Республике Хакасия. Об этом говорится в сообщении управления СК по региону.

"В результате поисковых мероприятий 24 мая 2019 года в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны сотрудниками МЧС обнаружено тело одного из пропавших туристов. С целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. В последующем будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тела", — говорится в сообщении.

Группа туристов пропала 24 ноября 2018 года. Трое из них — жители Красноярского края, одна женщина — жительница Саяногорска (Хакасия). Они катались на снегоходах в Орджоникидзевском районе республики. О ЧП сообщил мужчина, сдававший туристам жилье в поселке Приисковый. Снегоходы были обнаружены в нескольких километрах от села в ходе поисковой операции.

В поисках туристов были задействованы спасатели МЧС, кинологи, полицейские и волонтеры. Также для поисков применялись снегоходы и вертолет. В средине декабря из-за ухудшения погодных условий и глубокого снега поиски прекратились. В конце апреля, как ранее сообщало МЧС, погодные условия улучшились, было принято решение возобновить поиски. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").