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В Нидерландах не исключили роль Украины в катастрофе MH17 

RT на русском + ещё 4 31 минуту назад
Член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роль Украины в катастрофе рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — цитируете его NL Times.
При этом он отметил, что доклад Совместной группы, которая занимается расследованием, вызывает сомнения, а приговор должны выносить судьи, а не политики.
Ранее МИД России подтвердил проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.
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Происшествия , В мире , Европа , Украина , Boeing , МИД , Европарламент , Амстердам , Куала-Лумпур , Нидерланды
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