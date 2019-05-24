В Нидерландах не исключили роль Украины в катастрофе MH17

Куала-Лумпур. Член Европарламента , лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роль Украины в катастрофе рейса МН17, следовавшего из Амстердама

«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — цитируете его NL Times.

При этом он отметил, что доклад Совместной группы, которая занимается расследованием, вызывает сомнения, а приговор должны выносить судьи, а не политики.

Ранее МИД России подтвердил проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.