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Один из возможных виновников: член Европарламента о роли Украины в трагедии с MH17 

Рамблер + ещё 9 37 минут назад
Член Европарламента, лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде в ходе дискуссии с другими политиками накануне выборов в Европейский парламент в Нидерландах отметил, что нельзя исключать причастность Украины к крушению малайзийского Boeing в июле 2014 года.
Боде отказался признать Россию виновником катастрофы рейса МН17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур.
«У меня есть сомнения относительно расследования, проведенного JIT [международной следственной группой, расследующей катастрофу MH17]. Украина также является одним из возможных виновников этого», — сказал он, сообщает NL Times.
Он также отметил, что приговор в подобных случаях должны выносить судьи, а не политики.
Крушение авиалайнера Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в районе села Грабово (Донецкая область, Украина). Погибли 298 человек
В причастности к катастрофе обвинили Россию. Именно с ее территории, по утверждению ряда западных стран, был доставлен ЗРК «Бук», из которого был сбит самолёт.
Комментарии117
Происшествия , Видео , В мире , Европа , Украина , Boeing , Европарламент , Нидерланды
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