Полиция начала проверку инцидента с выпускниками во Владивостоке

Правоохранительные органы начали проверку после появления в Интернете видео, на котором выпускники одной из школ Владивостока одеты в откровенные костюмы, а одна из учениц была в форме полицейского.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.

«Проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», — сказал собеседник.

В полиции отметили, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов в России существует административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа на нарушителей.

Ранее пресс-служба Департамента образования и науки Приморья прокомментировала инцидент с выпускниками во Владивостоке.