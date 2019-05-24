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Полиция начала проверку инцидента с выпускниками во Владивостоке 

RT на русском 1 час назад
Правоохранительные органы начали проверку после появления в Интернете видео, на котором выпускники одной из школ Владивостока одеты в откровенные костюмы, а одна из учениц была в форме полицейского.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского УМВД России.
«Проводится проверка. Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», — сказал собеседник.
В полиции отметили, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов в России существует административная ответственность, предусматривающая наложение штрафа на нарушителей.
Ранее пресс-служба Департамента образования и науки Приморья прокомментировала инцидент с выпускниками во Владивостоке.
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Происшествия , Видео , МВД , Владивосток
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