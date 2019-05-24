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Преступник пообещал сдаться в обмен на лайки в сети 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Torrington Police Department
Находящийся в розыске американец Хосе Симмс (Jose Simms) согласился сдаться в полицию города Торрингтон, если пост о нем соберет более 15 тысяч лайков. На соответствующую публикацию в Facebook обратило внимание издание SkyNews.
Сообщается, что Симмс неоднократно не являлся по присылаемым ему повесткам. Сотрудники департамента городской полиции заключили с ним необычную сделку в надежде, что это в итоге приведет к аресту.
«Мужчина согласился сдаться в полицию Торрингтона, если мы сможем получить 15 тысяч лайков на этом посте (я сказал, что 10 тысяч, он хочет 20 тысяч, мы разделили», — поделился офицер.
По мнению правоохранителей, это будет сложно, но выполнимо. Они попросили подписчиков помочь им.
Помимо Симмса, в посте фигурирует также второй подозреваемый — Кристофер Ваананен (Krictopher Waananen). «Если вы знаете, где находится один из этих парней, вы всегда можете сообщить нам об этом тоже, это спасет всех от ожидания 15 тысяч», — заметили они.
Несмотря на то, что пост набрал более 20 тысяч лайков в Facebook, пока преступник не сдался властям.
«Мы получаем много запросов о том, не сдался ли мистер Симмс. На данный момент он этого не сделал. Мы обновим пост снова, когда он сдастся», — заметили полицейские.
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Происшествия , Торрингтон
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