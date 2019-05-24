Преступник пообещал сдаться в обмен на лайки в сети

Находящийся в розыске американец Хосе Симмс (Jose Simms) согласился сдаться в полицию города Торрингтон , если пост о нем соберет более 15 тысяч лайков. На соответствующую публикацию в Facebook обратило внимание издание SkyNews.

Сообщается, что Симмс неоднократно не являлся по присылаемым ему повесткам. Сотрудники департамента городской полиции заключили с ним необычную сделку в надежде, что это в итоге приведет к аресту.

«Мужчина согласился сдаться в полицию Торрингтона, если мы сможем получить 15 тысяч лайков на этом посте (я сказал, что 10 тысяч, он хочет 20 тысяч, мы разделили», — поделился офицер.

По мнению правоохранителей, это будет сложно, но выполнимо. Они попросили подписчиков помочь им.

Помимо Симмса, в посте фигурирует также второй подозреваемый — Кристофер Ваананен (Krictopher Waananen). «Если вы знаете, где находится один из этих парней, вы всегда можете сообщить нам об этом тоже, это спасет всех от ожидания 15 тысяч», — заметили они.

Несмотря на то, что пост набрал более 20 тысяч лайков в Facebook, пока преступник не сдался властям.