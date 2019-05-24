Пьяного мужчину с револьвером задержали на остановке в Москве

Фото: © РИАМО, Николай Корешков

Столичные полицейские задержали на автобусной остановке пьяного 31-летнего мужчину, который имел при себе револьвер Colt и пули к нему, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Инцидент произошел в районе Южное Бутово на улице Адмирала Лазарева. «В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят револьвер Colt Navy калибра 44 миллиметра с барабаном, снаряженным порохом и сферическими свинцовыми пулями. Револьвер пригоден для стрельбы», — сказал собеседник агентства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия, после чего нарушителя отпустили под подписку о невыезде.