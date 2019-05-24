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Пьяного мужчину с револьвером задержали на остановке в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: © РИАМО, Николай Корешков
Столичные полицейские задержали на автобусной остановке пьяного 31-летнего мужчину, который имел при себе револьвер Colt и пули к нему, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Инцидент произошел в районе Южное Бутово на улице Адмирала Лазарева.
«В ходе личного досмотра у мужчины обнаружен и изъят револьвер Colt Navy калибра 44 миллиметра с барабаном, снаряженным порохом и сферическими свинцовыми пулями. Револьвер пригоден для стрельбы», — сказал собеседник агентства.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения оружия, после чего нарушителя отпустили под подписку о невыезде.
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Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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