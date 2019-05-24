Самолет SSJ-100 экстренно снизился над Уралом из-за неполадок

Пассажирский самолет SSJ-100 экстренно снизился в небе над Уралом из-за неполадок оборудования.

Как стало известно позже, в воздухе у лайнера отказала автоматическая система предупреждения о столкновении с другими воздушными судами.

«Командир самолета Superjet 100 вышел на связь с диспетчерами и доложил о неполадках в системе, которая отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе. После этого диспетчеры дали экипажу разрешение снизиться на безопасный эшелон и продолжить полет на минимальной подходящей высоте», — цитирует «Интерфакс» источник в органах управления воздушным движением.

Пассажирский лайнер следовал по маршруту Новы Уренгой — Уфа. Экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту назначения.

В результате инцидента никто не пострадал.