Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае загорелся газопровод 

Lenta.ru + ещё 16 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Чусовском районе Пермского края произошел разрыв газопровода, из-за чего начался пожар. Об этом говорится в сообщении Ситуационно-аналитического центра Минэнерго.
Авария произошла 24 мая в 3 часа 45 минут. Труба диаметром 1,4 метра разорвалась на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО — Урал, после этого начался пожар. В результате произошедшего был отключен участок газопровода с 1555-го по 1647 километр.
Газопроводом управляет дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром трансгаз Чайковский». Как уточнили в Минэнерго, в результате возгорания никто не пострадал, последствий для потребителей нет.
Местные жители рассказали, что видят зарево в районе соседних населенных пунктов Вереино и Мульково. В местном управлении МЧС сообщили, что ближайший лесной массив находится в семи километрах от места происшествия, угрозы распространения пожара нет.
Последние новости
Стал известен соперник сборной России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Нефть обвалилась
Происшествия , Пожары , Газпром , МЧС , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума11
ЧП в детском саду: Эвакуировали больше сотни человек12
«Видели ваши ценности»: РФ предрекли десятилетия санкций369
В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ305
«Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России3
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
03:53
Улетела: Наставница дочери Алсу не осталась для «Голоса»
Шоу-бизнес
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение