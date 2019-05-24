Работавший на SpaceX инженер арестован в США

Сотрудника компании, производившей компоненты для космической и оборонной отраслей, обвиняют в подделке актов технической проверки оборудования, использовавшегося в ракетах SpaceX. Об этом сообщает Минюст США.

По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Стоит отметить, что Смолли подделал подпись инспектора даже на акте технической проверки носового конуса ракеты, неисправность которого способна привести к краху космической миссии.

Сам инженер утверждает, что действовал из благих побуждений — хотел, чтобы компания Илона Маска получила оборудование максимально быстро. Но, из-за инициированной SpaceX проверки поставляемой продукции, Смолли грозит штраф в четверть миллиона долларов и до 10 лет тюремного заключения.

Впоследствии контракт с PMI, как с ненадёжным поставщиком, был разорван, а сама эта компания прекратила существование.