Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок

«Почему детей не увели»: на последнем звонке в Омске обрушился потолок

В омской гимназии номер 147 во время Последнего звонка на учеников обрушился потолок. Видеозапись инцидента опубликована в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во время выступления выпускников на сцене. На записи видно, как ученики исполняют прощальную песню, а затем на голову одной из девочек падают куски штукатурки.

Интернет-пользователей удивило, что подростки после случившегося остались на сцене.

«То есть прекратить петь и разбираться нет. Пусть ещё падает», — написала Дарья Дудник (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ужас! Где где администрация была в это время? Почему детей не увели со сцены?» — возмутилась Галина Платонова.

«Всем кто присутствовал в зале, и на сцене— жирная единица по ОБЖ. Надо же быть такими бестолковыми…эвакуироваться срочно в такой ситуации», — добавил Гера Либерзон.

Одна из учениц гимназии рассказала НГС. Омск, что пострадали выпускники не сильно и «отделались больше испугом».