Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок

В омской гимназии номер 147 во время Последнего звонка на учеников обрушился потолок. Видеозапись инцидента опубликована в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел во время выступления выпускников на сцене. На записи видно, как ученики исполняют прощальную песню, а затем на голову одной из девочек падают куски штукатурки.
Интернет-пользователей удивило, что подростки после случившегося остались на сцене.
«То есть прекратить петь и разбираться нет. Пусть ещё падает», — написала Дарья Дудник (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Ужас! Где где администрация была в это время? Почему детей не увели со сцены?» — возмутилась Галина Платонова.
«Всем кто присутствовал в зале, и на сцене— жирная единица по ОБЖ. Надо же быть такими бестолковыми…эвакуироваться срочно в такой ситуации», — добавил Гера Либерзон.
Одна из учениц гимназии рассказала НГС. Омск, что пострадали выпускники не сильно и «отделались больше испугом».
В городском департаменте образования порталу сообщили, что косметический ремонт потолка в актовом зале гимназии последний раз проводили в 2017 году. Чиновники уточнили, что толщина упавшего фрагмента штукатурки составила около 0,5 сантиметра. Причины случившегося установит специальная инспекция департамента образования. По словам чиновников, у родителей претензий к школе нет.
На сайте омского управления Следственного комитета (СК) РФ сообщили о начале проверки инцидента.