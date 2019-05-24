Суд заочно приговорил экс-юриста компании «ЮКОС» Ивлева к 10 годам колонии

"Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, без штрафа. Дополнительно назначить наказание в виде запрета работать в адвокатуре в РФ в течение трех лет. Признать также право потерпевших на удовлетворение гражданских исков", — огласила приговор судья Марина Сырова.

Ивлев, который живет в Нью-Йорке , заочно арестован в РФ с конца 2012 года. По материалам дела, в 2001-2002 годах Ивлев в составе организованной группы под руководством экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского способствовал хищению $14 млрд, часть которых была легализована.

Судебный процесс по уголовному делу экс-адвоката ЮКОСа начался в июне 2018 года и проходил в заочной форме. В ходе судебного разбирательства суд отказал в ходатайстве защиты Ивлева о возврате уголовного дела в прокуратуру в связи с отсутствием оснований. Адвокат Ивлева настаивал, что инкриминируемое его подзащитному преступление относится к адвокатской деятельности. Кроме того, суд отказал в допросе Ивлева посредством видео-конференц-связи из США, а также отказал в допуске к процессу в качестве общественного защитника блогера Алексея Навального

В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить Ивлеву наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима , а также запретить ему в течении трех лет после отбытия наказания заниматься адвокатской деятельностью. Также прокурор попросил удовлетворить исковые заявления трех потерпевших компаний — "Роснефть" , ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК" — на общую сумму около 400 млрд рублей.

В январе 2012 года против Ивлева было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Присвоение вверенных средств" и "Отмывание денег". Как установил суд, Ивлев был привлечен в качестве адвоката, представляющего интересы в международных судах, и прикрывался правом юриста на неразглашение информации своих доверителей, скрыв тем самым совершенные хищения нефтепродуктов. Как следует из материалов дела, Ивлев, участвуя в судебных заседаниях в России и международных арбитражных судах, фальсифицировал доказательства и участвовал в легализации денежных средств через выплату дивидендов в офшорных компаниях.