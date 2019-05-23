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«Извините нас за неудобства»: метрополитен об инциденте на серой ветке 

Рамблер 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен извинился перед пассажирами за неудобства, вызванные остановкой движения на Серпуховско-Тимирязевской ветке.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии постепенно входит в график. Извините нас за неудобства», — говорится в сообщении московской подземки в твиттере.
Инцидент произошел между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево», в тоннеле из-за неисправного состава застряли два поезда с пассажирами, в результате около часа не было движения на участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» в обе стороны.
Пассажиров, едущих из центра, высаживали в «Отрадном» и просили пользоваться наземным транспортом.
Были запущены бесплатные автобусы по маршруту серой ветки, они курсировали около 2,5 часов до момента восстановления графика движения поездов.
Происшествия , Новости Москвы
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