«Извините нас за неудобства»: метрополитен об инциденте на серой ветке

Московский метрополитен извинился перед пассажирами за неудобства, вызванные остановкой движения на Серпуховско-Тимирязевской ветке.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии постепенно входит в график. Извините нас за неудобства», — говорится в сообщении московской подземки в твиттере.

Инцидент произошел между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево», в тоннеле из-за неисправного состава застряли два поезда с пассажирами, в результате около часа не было движения на участке между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» в обе стороны.

Пассажиров, едущих из центра, высаживали в «Отрадном» и просили пользоваться наземным транспортом.

Были запущены бесплатные автобусы по маршруту серой ветки, они курсировали около 2,5 часов до момента восстановления графика движения поездов.