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Житель Башкирии расправился в приятелем из‐за последней сигареты 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители Башкирии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который зарезал своего приятеля из-за последней сигареты. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Следователи выяснили, что 22 марта два приятеля 55 и 54 лет выпивали в селе Раевский Альшеевского района. Во время застолья между ними началась ссора. В результате конфликта 55-летний мужчина несколько раз ударил ножом в грудь своего собутыльника. Пострадавший скончался на месте происшествия.
Злоумышленник во время допроса объяснил, что причиной конфликта стала последняя сигарета. Мужчины не смогли договориться, кому она достанется. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия , Криминал , Башкортостан
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