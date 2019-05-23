Изнасиловал и уволился? Как оскандалился экс-министр

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в изнасиловании. Отмечается, что незадолго до инцидента чиновник уволился по собственному желанию — сразу после отставки СМИ связали это решение с секс-скандалом. Ранее прокуратура также уличила Стрючкова в предоставлении неверных данных о доходах.

Правоохранители заподозрили бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова в изнасиловании. В связи с этим он был оперативно задержан, сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — рассказал собеседник агентства.

При этом в региональном СУСК данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. В правительстве региона также отметили, что буквально за две недели до задержания Стрючков покинул пост, который занимал на протяжении 13 лет.

«Он уволился по собственному желанию. Заявление от него поступило 29 апреля», — рассказали в пресс-службе изданию «Пенза-Взгляд», уточнив, что до этого Стрючков находился в отпуске.

Отметим, что сразу после отставки местные СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что отстранение от министра от должности связано с секс-скандалом. Так, журналисты РИА «Пензенская область» 2 мая сообщили, что Стрючков ранее уже фигурировал в секс-скандале, который предположительно произошел в ходе его отдыха в Сосновоборске. По неподтвержденной информации, экс-министр изнасиловал там женщину, после чего она подала заявление в полицию.

Ранее также стало известно о нарушениях, которые пензенская прокуратура выявила у сотрудников регионального министерства здравоохранения , сообщает издание «Пенза-Взгляд».

В ходе проверки выяснилась неожиданная информация и о Владимире Стрючкове, который на тот момент еще занимал пост министра здравоохранения. По данным прокуратуры, чиновник предоставил недостоверные сведения о своих доходах.

В пресс-службе региональной прокуратуры также сообщили, что похожие нарушения были выявлены и у заместителей Стрючкова. По факту случившегося губернатору Пензенской области было вынесено представление от 26 апреля. После отставки Стрючкова соответствующее представление было также вынесено и. о. министра здравоохранения Пензенской области.

Напомним, что Владимир Стрючков уже покидал свой пост в 2009 году. Однако спустя год вернулся и в течение года совмещал его с обязанностями зампредседа регионального правительства.

Ранее в Пензенской области разгорелся скандал в сфере здравоохранения. Так, в апреле 2018 года от должности был отстранен главврач областного онкологического диспансера Виталий Серебряков, которого заподозрили в получении двух взяток.

«По данным следствия, бывший главный врач диспансера получил взятки в размере 1 млн 949 тыс. рублей и 246,5 тыс. рублей за совершение им в пользу определенных организаций действий, направленных на обеспечение условий их участия в аукционах и заключение контрактов на поставку лекарственных средств», — сообщили ИА «PenzaNews» в СКР по региону. В марте 2019 года дело Серебрякова было передано в суд.

Отметим, что история министра здравоохранения Стрючкова далеко не первая в череде секс-скандалов с участием чиновников.

9 апреля астраханский суд вынес приговор в отношении 54-летнего экс-министра окружающей среды Астраханской области Виталия Курсков и 56-летнего экс-депутата облдумы Игоря Поплевко. Их признали виновными в изнасиловании несовершеннолетних и съемке детского порно. Первого приговорили к 24 годам в колонии строгого режима , второго — к 16 годам.

Всего в деле бывших чиновников 78 эпизодов преступлений, совершенных с 2016 по 2018 год. Пострадавшими стали десять детей в возрасте от 8 до 17 лет.

О действиях злоумышленников 10 марта 2018 года в полицию сообщила жительница Астрахани, которая заметила, что ее сосед постоянно водит в свою квартиру детей.

«Когда стражи порядка попытались пройти в квартиру, мужчина не открыл дверь. Спрыгнув с балкона второго этажа, он попытался скрыться, однако был задержан», — отмечали в астраханском управлении Следственного комитета.

В арендованной квартире политика обнаружили фотоаппарат, видеокамеру, а также электронные носители — на них и были обнаружены порядка 1,4 тыс. фото и видео порнографического характера. При этом среди героев роликов оказались дети. «С 2016 по 2018 годы 53-летний обвиняемый приводил в съемную квартиру детей, с которыми совершал развратные действия и половые сношения, за это они получали деньги», — рассказали в СК.

Там добавили, что в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года экс-министр дважды звал в гости своего 55-летнего знакомого депутата облдумы. Вместе они принимали участие в оргиях с детьми.

Несовершеннолетних потерпевших на съемки приводила 20-летняя приятельница осужденного. Она же несколько раз отдавала в распоряжение злоумышленников двух своих племянников — 8 и 12 лет. Против женщины также было возбуждено уголовное дело — оно рассматривалось отдельно. В конце октября 2018 год ее приговорили к 12 годам колонии общего режима. Приговор вынесли с учетом того, что астраханка пошла на сделку со следствием.