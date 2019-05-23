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Вторую подругу Захарченко осудили 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский суд назначил три года и три месяца колонии Ларисе Марчуковой, давшей показания на полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА "Новости".
Кроме того, Марчукову обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.
Осужденная заявила, что сожалеет о содеянном и она "переосмыслила свою жизнь".
Ранее сообщалось, что давших показания на Захарченко сестер Марчуковых перевели под домашний арест.
Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. ЦБ оценил "дыру" в капитале Нота-банка в 26 млрд руб.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан в начале сентября по делу о получении взятки, но при обысках в квартире его сестры была обнаружена сумма, эквивалентная почти 9 млрд руб. Источник сообщал, что он был знаком с Марчуковой и взял на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Лариса Марчукова , Дмитрий Захарченко , МВД , Центральный банк России
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