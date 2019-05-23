Вторую подругу Захарченко осудили

Московский суд назначил три года и три месяца колонии Ларисе Марчуковой , давшей показания на полковника Дмитрия Захарченко . Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Марчукову обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.

Осужденная заявила, что сожалеет о содеянном и она "переосмыслила свою жизнь".

Ранее сообщалось, что давших показания на Захарченко сестер Марчуковых перевели под домашний арест.

Банк России отозвал лицензию у Нота-банка 24 ноября 2015 года. Поводом для этого послужило стандартное нарушение: банк предоставлял ЦБ недостоверную информацию о количестве своих активов. ЦБ оценил "дыру" в капитале Нота-банка в 26 млрд руб.