Израиль просит помощи в борьбе с лесными пожарами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров. Стихия бушует в густонаселённых районах страны.

Возгорания в городах Иерусалим и Модиин заставили израильские власти перекрывать крупные автострады. Эвакуация затронула несколько тысяч жителей посёлков, расположенных в опасной зоне.

Пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон сообщил, что дипломаты связываются с «дружественными странами», зондируя возможность отправки ими в Израиль противопожарной авиации. При этом он не уточнил, о каких странах идёт речь, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что центральная часть канадской провинции Британская Колумбия эвакуируется в связи с лесными пожарами. В настоящий момент огонь зафиксирован на расстоянии пяти километров от деревни Фрейзер-Лэйк.