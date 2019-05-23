Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль просит помощи в борьбе с лесными пожарами 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил профильным ведомствам запросить срочную помощь из-за рубежа в тушении лесных пожаров. Стихия бушует в густонаселённых районах страны.
Возгорания в городах Иерусалим и Модиин заставили израильские власти перекрывать крупные автострады. Эвакуация затронула несколько тысяч жителей посёлков, расположенных в опасной зоне.
Пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон сообщил, что дипломаты связываются с «дружественными странами», зондируя возможность отправки ими в Израиль противопожарной авиации. При этом он не уточнил, о каких странах идёт речь, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что центральная часть канадской провинции Британская Колумбия эвакуируется в связи с лесными пожарами. В настоящий момент огонь зафиксирован на расстоянии пяти километров от деревни Фрейзер-Лэйк.
News.ru: последние новости
ФСБ задержала участника покушения на главу Волгоградской области Людей массово эвакуируют в Сочи из-за угрозы взрывов В Париже представившиеся россиянами воры украли бриллиант
Происшествия , Пожары , Биньямин Нетаньяху , МИД , РИА Новости , Иерусалим , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Украинцы потребовали отставки Зеленского270
«Тотальная истерика»: как Зеленский воюет с Россией241
«Признать преступления»: Захарова обратилась к США142
«Тупой, как пробка»: Трамп раскритиковал экс-госсекретаря
К России обратились за помощью37
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение