Теща Абызова: найденный препарат — просто «лечебное вещество»

Приближенные бывшего министра Михаила Абызова объяснили ситуацию с наркотиками, найденными у него дома. Теща политика опровергла наличие наркотиков в доме. Как выяснилось, квартира, где полиция обнаружила препарат, только арендуется Абызовым, он в ней не жил. Мать его жены уверена, что найденное в помещении — это «лечебное вещество», а не наркотики.

Адвокат экс-министра эту версию не подтвердил, но и не опроверг. Александр Аснис пояснил, что правоохранители изъяли контейнер с какой-то травой. Внутри ее было менее грамма, что даже не достаточно для заведения уголовного дела.

«Это вещество в виде некой травы. Квартира, в которой нашли наркотики, не принадлежит Абызову, она была снята в целях безопасности, чтобы нельзя было проникнуть в его квартиру через балкон», — говорит Аснис.

Сам экс-министр живет в соседних апартаментах. Контейнер, по словам адвоката, не связан с Абызовым. Следователи даже не стали предъявлять ему претензий, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в квартире у Абызова обнаружены наркотики. Следователь заявил, что такой вывод правоохранители сделали после проведения химэкспертизы обнаруженного вещества.

Фото: lipetsk.fas.gov.ru