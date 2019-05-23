Басманный суд столицы оставил в СИЗО до 25 июля экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Таким образом, 47-летний день рождения 3 июня фигурант встретит в под стражей.
С ходатайством о продлении Абызову ранее избранной меры пресечения обратился Следственный комитет России. Свою просьбу следователь Сергей Степанов, в частности, обосновал тем, что, находясь на свободе, фигурант может помешать расследованию, так как «обладает связями среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур». Также он отметил, что, уже находясь под стражей, Абызов «активно использовал возможности для вывода денег», переводя их на счета доверенных лиц, в том числе своего сына и гражданской жены Валентины Григорьевой.
Довод о возможности скрыться следователь объяснил наличием у фигуранта недвижимости в Великобритании и Италии, заметив, что его бывшая жена и дети проживают в США. Следователь также добавил, что «при обысках в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество».
Один из защитников Михаила Абызова Руслан Кожура рассказал Business FM, что пакетик с марихуаной нашли в квартире, которую его клиент снимает в Москве в Обыденском переулке, дом 5.
«В целях безопасности, чтобы не залезли на балкон, он снял квартиру этажом ниже, там и нашли пакетик», — сказал защитник, добавив, что масса вещества недостаточна даже для возбуждения уголовного дела.
Представитель СК сообщил, что следствие по делу продлено до 25 августа и следователям требуется назначить проведение ряда экспертиз и получить выводы уже назначенных.
«Всего было назначено десять экспертиз, из них восемь финансовых», — сказал Стерпанов. Его просьбу поддержала прокурор.
В свою очередь восемь защитников Абызова назвали ходатайство следствия необоснованным и просили перевести экс-министра под домашний арест в подмосковной деревне Жуковка. Они заявили о необоснованности обвинения и расценили содержание под стражей их подзащитного как способ оказания психологического давления с целью получения от него признательных показаний.
«То, что [в обвинении] описано, даже преступлением назвать нельзя», — заявил один из защитников обвиняемого Сергей Дрозда.
Адвокат полагает, что следствием «немотивированно признана преступным сообществом обычная коммерческая деятельность», и возмутился тому факту, что следователи, настаивая на продлении ареста, указали, что Абызов занимается спортом.
«Если он будет находиться под домашним арестом, он что, даст марш-бросок за границу?» — задал риторический вопрос защитник.
Сам Михаил Абызов отверг выдвинутые обвинения.
«Все, что представлено в материалах дела, и на что адвокаты обратили внимание, это для меня какой-то непонятный театр абсурда, — сказал он. — Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал преступное сообщество, и не руководил и не участвовал в нем, не использовал полномочия министра».
Он подчеркнул, что последние «даже теоретически» не могли быть использованы для совершения преступления, а трое потерпевших в течение пяти лет после сделки не обращались с претензиями в компанию или в суд. Обвиряемый был убежден, что все «претензии должны рассматриваться в плоскости арбитражного спора».
Басманный суд Москвы заключил Абызова под стражу 27 марта. При этом просьба защиты о залоге в 1 млрд рублей или домашнем аресте была отклонена.
Экс-чиновнику предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным СКР, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей у Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, и вывел средства за рубеж. Абызов себя виновным не признал.
В рамках уголовного дела вместе с ним суд заключил в СИЗО бизнесменов Николая Степанова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова, Максима Русакова и Сергея Ильичева. Последний был арестован позже других, 5 апреля. Фигуранты вину отрицают. Ранее Басманный суд по ходатайству следствия арестовал у Абызова 437 млн рублей, а также дома и квартиры.