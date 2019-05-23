Экс-министр Михаил Абызов встретит 47-летие в СИЗО

Басманный суд столицы оставил в СИЗО до 25 июля экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова , обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент Business FM. Таким образом, 47-летний день рождения 3 июня фигурант встретит в под стражей.

С ходатайством о продлении Абызову ранее избранной меры пресечения обратился Следственный комитет России . Свою просьбу следователь Сергей Степанов , в частности, обосновал тем, что, находясь на свободе, фигурант может помешать расследованию, так как «обладает связями среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур». Также он отметил, что, уже находясь под стражей, Абызов «активно использовал возможности для вывода денег», переводя их на счета доверенных лиц, в том числе своего сына и гражданской жены Валентины Григорьевой.

Довод о возможности скрыться следователь объяснил наличием у фигуранта недвижимости в Великобритании Италии , заметив, что его бывшая жена и дети проживают в США . Следователь также добавил, что «при обысках в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество».

Один из защитников Михаила Абызова Руслан Кожура рассказал Business FM, что пакетик с марихуаной нашли в квартире, которую его клиент снимает в Москве в Обыденском переулке, дом 5.

«В целях безопасности, чтобы не залезли на балкон, он снял квартиру этажом ниже, там и нашли пакетик», — сказал защитник, добавив, что масса вещества недостаточна даже для возбуждения уголовного дела.

Представитель СК сообщил, что следствие по делу продлено до 25 августа и следователям требуется назначить проведение ряда экспертиз и получить выводы уже назначенных.

«Всего было назначено десять экспертиз, из них восемь финансовых», — сказал Стерпанов. Его просьбу поддержала прокурор.

В свою очередь восемь защитников Абызова назвали ходатайство следствия необоснованным и просили перевести экс-министра под домашний арест в подмосковной деревне Жуковка. Они заявили о необоснованности обвинения и расценили содержание под стражей их подзащитного как способ оказания психологического давления с целью получения от него признательных показаний.

«То, что [в обвинении] описано, даже преступлением назвать нельзя», — заявил один из защитников обвиняемого Сергей Дрозда.

Адвокат полагает, что следствием «немотивированно признана преступным сообществом обычная коммерческая деятельность», и возмутился тому факту, что следователи, настаивая на продлении ареста, указали, что Абызов занимается спортом.

«Если он будет находиться под домашним арестом, он что, даст марш-бросок за границу?» — задал риторический вопрос защитник.

Сам Михаил Абызов отверг выдвинутые обвинения.

«Все, что представлено в материалах дела, и на что адвокаты обратили внимание, это для меня какой-то непонятный театр абсурда, — сказал он. — Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал преступное сообщество, и не руководил и не участвовал в нем, не использовал полномочия министра».

Он подчеркнул, что последние «даже теоретически» не могли быть использованы для совершения преступления, а трое потерпевших в течение пяти лет после сделки не обращались с претензиями в компанию или в суд. Обвиряемый был убежден, что все «претензии должны рассматриваться в плоскости арбитражного спора».

Басманный суд Москвы заключил Абызова под стражу 27 марта. При этом просьба защиты о залоге в 1 млрд рублей или домашнем аресте была отклонена.