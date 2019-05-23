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Вернули в Домодедово: устроивший дебош пассажир умер после задержания 

Рамблер + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажир, устроивший дебош в аэропорту Домодедово, умер после задержания. Об этом сообщает телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».
Мужчина умер в автомобиле скорой помощи при транспортировке из аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет Red Wings, выполнявший рейс WZ-307 Москва — Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после 20 минут полета из-за дебошира на борту.
В Домодедово дебошира встретили врачи и полицейские. Отмечалось, что ему срочно потребовалось оказание медицинской помощи.
Происшествия , Аэропорт Домодедово , Домодедово
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