Вернули в Домодедово: устроивший дебош пассажир умер после задержания

Пассажир, устроивший дебош в аэропорту Домодедово , умер после задержания. Об этом сообщает телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва».

Мужчина умер в автомобиле скорой помощи при транспортировке из аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет Red Wings, выполнявший рейс WZ-307 Москва — Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после 20 минут полета из-за дебошира на борту.

В Домодедово дебошира встретили врачи и полицейские. Отмечалось, что ему срочно потребовалось оказание медицинской помощи.