Принудительное вегетарианство начали карать в Швеции

Шведы решили наказывать людей, запрещающих своим детям жить своей жизнью. Под руку правосудия попала семья, которая принуждала растущий организм отказываться от мяса.

Суд шведского города Гетеборга посадил в тюрьму родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианской диете, сообщил сайт Dagens Neheter. Пару посадили за решетку на три месяца.

Полиция и социальные службы обратили внимание на семью после того, как девочка попала в больницу в критическом состоянии. Ей всего полтора года, а весит она меньше шести килограммов. Это при минимуме для этого возраста в девять килограммов. Врачи установили, что у малышки крайняя степень истощения и острая нехватка витамина В12.

Родители рассказали, что девочка находилась на грудном вскармливании, а помимо этого ей давали исключительно овощи. Дополнительных витаминных добавок ребенок не получал. Возможности заметить ситуацию в семье не было, так как она жила уединенно и не контактировала с властями. Семья даже не зарегистрировала ребенка после рождения.

Благодаря усилиям врачей, девочка в безопасности. Она находится под опекой другой семьи.