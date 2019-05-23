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Принудительное вегетарианство начали карать в Швеции 

360tv.ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Шведы решили наказывать людей, запрещающих своим детям жить своей жизнью. Под руку правосудия попала семья, которая принуждала растущий организм отказываться от мяса.
Суд шведского города Гетеборга посадил в тюрьму родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианской диете, сообщил сайт Dagens Neheter. Пару посадили за решетку на три месяца.
Полиция и социальные службы обратили внимание на семью после того, как девочка попала в больницу в критическом состоянии. Ей всего полтора года, а весит она меньше шести килограммов. Это при минимуме для этого возраста в девять килограммов. Врачи установили, что у малышки крайняя степень истощения и острая нехватка витамина В12.
Родители рассказали, что девочка находилась на грудном вскармливании, а помимо этого ей давали исключительно овощи. Дополнительных витаминных добавок ребенок не получал. Возможности заметить ситуацию в семье не было, так как она жила уединенно и не контактировала с властями. Семья даже не зарегистрировала ребенка после рождения.
Благодаря усилиям врачей, девочка в безопасности. Она находится под опекой другой семьи.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Гетеборг , Швеция
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