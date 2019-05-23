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До свиданья школа: выпускник из Чертаново расстрелял мужчину из-за замечания 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
После сделанного замечания по поводу неподобающего поведения один из выпускников сходил в квартиру за автоматом и расстрелял жителя многоэтажки.
Трое выпускников школы из московского района Чертаново расстреляли из автомата молодого человека, который сделал им замечание.
Видео перепалки и суть конфликта выложена в паблике ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн МЧС в VK.
Все произошло в одной из многоэтажек. Житель дома стал случайным свидетелем того, как разгулявшаяся молодежь начала сбрасывать тяжелые предметы и мусор на припаркованные во дворе автомобили.
Не прекращая видеосъемку, молодой человек, который находился этажом ниже, призвал юношей к ответу.
Хулиганы предложили ему подняться на этаж для продолжения разговора.
Когда автор ролика вышел на лестничную площадку его встретил один из выпускников с автоматом Калашникова наперевес.
Видео заканчивается звуками стрельбы бьющегося стекла и криками потерпевшего.
Ему удалось убежать с места происшествия и вызвать полицию.
Оперативникам предстоит установить тип оружия, которым угрожали выпускники, оценить окончательный ущерб от их действий, а после, суд определит степень вины молодых людей.
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Происшествия , МЧС , Москва
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